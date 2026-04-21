Эксперт РАН Камкин заявил, что Германия сделала ставку на военную промышленность из-за кризиса автопрома
В Германии автопроизводители массово переходят на выпуск военной техники. Это связано с изоляцией экономики от России и падением спроса на бензиновые автомобили, заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«Спрос на автомобили с ДВС падает из-за глобальной экономической нестабильности. Россия была крупным рынком для немецких машин, но теперь экономика ФРГ отгородилась от РФ, что привело к банкротствам и сокращению производства», — отметил эксперт.
Камкин также подчеркнул, что немецкие производители электромобилей не выдерживают конкуренции с Китаем. В результате Германию делают локомотивом европейского ВПК, а продукция, финансируемая ЕС, будет поступать в основном для ВСУ.
«Переориентация касается не только крупных компаний, но и среднего бизнеса, что повторяет сценарий 30-х годов», — добавил он.