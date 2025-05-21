Антироссийские активисты в Ереване перепутали Лаврова с министром обороны Ирана

Антироссийские активисты в Ереване хотели встретить протестом министра иностранных дел Сергея Лаврова, но вместо этого вышли к кортежу министра обороны Ирана Азиза Насирзаде. Об этом сообщил ТАСС .

По его информации, Лавров к тому моменту еще не успел прилететь в Армению.

Активисты разместили плакаты с оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина у посольства в Ереване и на Киевском мосту. После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратился к властям страны с призывом наказать провокаторов, которые, по мнению депутата, действуют не в интересах собственного государства, а за деньги.

Кроме того, в День Победы заявлением отметился начальник Командно-штабного института Военной академии Армении Арцрун Ованнисян, который сказал, что гитлеровская Германия якобы планировала вернуть республике независимость. После этого с протестом к министру обороны страны обратился российский посол Сергей Копыркин.