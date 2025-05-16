Посол РФ назвал кощунством слова представителя военной академии Армении о ВОВ

Слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне — кощунственные, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин. Письмо дипломата, адресованное министру обороны Армении Сурену Папикяну, опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.

В День Победы Ованнисян в эфире общественного телевидения страны заявил, что гитлеровская Германия планировала создать «независимую, историческую Армению».

В письме главе армянского Минобороны Копыркин отметил широкую поддержку празднования Дня Победы среди населения Армении.

«На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения Арцруни Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны», — отметил российский дипломат в письме.

Копыркин подчеркнул, что особенно больно это слышать от человека, который возглавляет военный институт, носящий имя дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на торжественном параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая.