В Госдуме обратились к Армении из-за скандального плаката с Путиным

Вывесивших плакат с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина в Ереване провокаторов нужно самым жестким образом наказать. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, такие люди действуют не в интересах собственной страны и за деньги.

Провокаторы есть всегда. Хотел обратиться к властям Армении, чтобы они самым жестким образом пресекли провокаторов, пытающихся нагнетать обстановку.

Чепа напомнил, что если они не будут этого делать, то подобные провокации повторятся в стране и в результате приведут к внутренним беспорядкам.

Ранее армянские активисты в Ереване вывесили плакат с оскорблениями в адрес российского лидера Владимира Путина. Полотно развернули у посольства России в столице и на Киевском мосту.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявила, в случае ухудшения отношений с Россией Армении «не будет вообще».