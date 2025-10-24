Аноним пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов

Неизвестный благотворитель пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим. Из-за особенностей законодательства Минобороны США не сможет воспользоваться ими по назначению, сообщило агентство Bloomberg .

«Министерство обороны приняло анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов в рамках своих общих полномочий по принятию пожертвований. Пожертвование было сделано при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих», — сказал главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Частные лица могут переводить деньги казначейству США, но их отправят в общий котел. Федеральным законодательством не предусмотрены целевые пожертвования. Парнелл не уточнил, сможет ли Пентагон исполнить требование анонимного донора.

В любом случае этих денег не хватит на покрытие всего долга перед военнослужащими, накопившегося из-за приостановки работы правительства. При общей численности в 1,3 миллиона военнослужащих каждый получит примерно по 100 долларов.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что пожертвование сделал его друг. По мнению журналистов, этот жест направлен против демократов, принципиальность которых привела к шатдауну.

Ущерб от приостановки правительства Минфин США оценил в 15 миллиардов долларов в день. Из-за нехватки денег федеральные ведомства сократили более четырех тысяч госслужащих.