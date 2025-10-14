В США уволили более четырех тысяч госслужащих из-за продолжающегося шатдауна

Более четырех тысяч федеральных служащих получили уведомления об увольнении в связи с продолжающейся частичной приостановкой работы правительства. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Как указано в документе, администрация президента США Дональда Трампа сообщила о массовых сокращениях, затронувших семь федеральных ведомств. Наибольшее количество уведомлений получили сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб — от 1,1 до 1,2 тысячи человек, а также Министерства финансов — около 1,4 тысячи.

Кроме того, под сокращение попали работники министерств торговли, образования, энергетики, жилищного строительства и городского развития, а также внутренней безопасности.

По данным телеканала, информация об увольнениях стала известна в рамках иска, поданного в Калифорнии профсоюзами федеральных служащих, которые оспаривают действия администрации по массовому сокращению работников в период шатдауна.

Ранее Трамп пообещал, что американские военные получат свои зарплаты 15 октября.