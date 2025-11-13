Поездка голливудской звезды Анджелины Джоли на Украину говорит о ее абсолютном невежестве. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Я уверен, что Анджелина Джоли совершенно „темная“ в этом вопросе», — отметил музыкант.

Перед тем, как оказывать поддержку одной из сторон конфликта, следует разобраться в его сути, изучить историю, при этом важно читать не только те точки зрения, с которыми согласны, но и противоположные, подчеркнул Уотерс. Он напомнил о госсекретаре США Джеймсе Бейкере, которые обещал президенту СССР, что НАТО не будет расширяться на восток.

«Анджелина Джоли не знает этого. Она никогда не слышала о Джеймсе Бейкере. Они „темные“ <…> они все абсолютные невежды», — добавил Уотерс.

Джоли приезжала в Херсон в начале ноября. Актриса в бронежилете посетила роддом и детскую больницу. В Раде заявили, что голливудскую звезду пригласили, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач ВСУ по всей линии фронта.