Аналитики ООН спрогнозировали рост мировой экономики в 2025 году на 2,8%

В 2025 году мировая экономика вырастет на 2,8%, что соответствует темпам роста в 2024 году. Об этом стало известно из прогнозов экономистов ООН, опубликованных в отчете «Мировое экономическое положение и перспективы 2025» (WESP 2025).

Ожидается, что в 2026 году рост мирового ВВП ускорится до 2,9%. Хотя мировая экономика показала свою устойчивость, пережив ряд взаимоусиливающихся кризисов, ее темпы роста все еще остаются ниже среднего показателя до пандемии, который составлял 3,2%. Это происходит из-за низкого уровня инвестиций, медленного повышения производительности и высокого уровня задолженности.

В этом году мировая экономика может продемонстрировать умеренный рост благодаря снижению инфляции и продолжающемуся смягчению денежно-кредитной политики во многих странах. Однако, несмотря на эти факторы, неопределенность остается высокой из-за рисков, связанных с геополитическими конфликтами, усилением напряженности в торговых отношениях и повышением стоимости заимствований во многих государствах.

«В нашей взаимосвязанной экономике потрясения в одной части света приводят к росту цен в другой», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в предисловии к отчету.

В России прогноз ВВП на 2025 год составляет 214,57 триллиона рублей, что соответствует росту экономики на 2,5%. В 2026 году этот показатель вырастет до 230,57 триллиона рублей, а в 2027 году — до 248,31 триллиона рублей. Президент страны Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете страны на период 2025–2027 годов. В 2024 году Правительство России одобрило проект федерального бюджета на ближайшие три года.