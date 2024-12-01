Путин утвердил бюджет России на следующие три года

Российский лидер Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете страны на период 2025–2027 годов. Документ рахместили на сайте правовых актов.

Доходы бюджета в 2025 году ожидаются на уровне 40,3 триллиона рублей. В следующем году этот показатель составит 41,8 триллиона рублей, в 2027 доходы федерального бюджета вырастут до 43,15 триллиона рублей.

Расходы в 2025 году запланированы на уровне 41,5 триллиона рублей, 44 триллиона рублей — в 2026 году, 45,9 триллиона рублей — в 2027-м.

Согласно прогнозу, дефицит бюджета будет увеличиваться: с 1,17 триллиона рублей в 2025 году до 2,76 триллиона рублей в 2027 году.

Прогноз ВВП на 2025 год составляет 214,57 триллиона рублей, что соответствует росту экономики на 2,5%. В 2026 году этот показатель вырастет до 230,57 триллиона рублей, в 2027 году — до 248,31 триллиона рублей.

В документе сделали прогноз и по уровню инфляции за тот же период. В 2025 году ее целевые показатели составят 4,5%. В следующие два года, как предполагается, инфляция снизится до 4%.

Проект трехлетнего бюджета правительство внесло в Госдуму в сентябре 2024 года, в ноябре депутаты документ утвердили.