Федеральный бюджет России одобрили на ближайшие три года

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на три года

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о проекте «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«Одобрить проект федерального закона „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“. В установленном порядке внести его в Государственную думу», — заявили в правительстве.

Кроме того, кабмин одобрил подготовленный Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Ранее стало известно, что в 2023 году дополнительный бюджетный стимул в РФ составил три триллиона рублей. Таким образом правительство оперативно реагировало на вопросы поддержания обороноспособности России, потребности экономики и населения.