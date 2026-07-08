Дискуссия о вероятном присоединении Австрии к НАТО абсурдная. Такое мнение выразил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель в беседе с РИА «Новости» .

«Большинство граждан выступает за сохранение нейтралитета, тогда как политическая элита по-прежнему даже считает возможным вступление в НАТО. Это абсурд, полный абсурд», — сказал он.

По мнению аналитика, важно осознавать, что предпринимаемые шаги нацелены исключительно на подготовку к полномасштабному конфликту. Австрия, будучи нейтральным государством, не должна принимать участие в нем.

До этого министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер поддержала проведение публичных дебатов насчет отказа Австрии от нейтралитета и присоединение страны к НАТО.

Ранее в Австрии прошла акция протеста против политики ЕС и вовлечения страны в международные конфликты. Люди в Вене вышли на улицы и требовали отменить антироссийские санкции.