Американцы за несколько часов пожертвовали на кампанию Харрис миллионы долларов

Жители США за несколько часов передали 46,7 миллиона долларов на сбор для предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщила платформа для сбора средств ActBlue .

По информации площадки, это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году. Представители платформы добавили, что за пять часов с запуска кампании американцы пожертвовали более 27,5 миллиона долларов.

Ранее лидер США Джо Байден неожиданно снял свою кандидатуру с президентской гонки. По данным Politico, такое решение глава Белого дома принял после визита двух его ближайших советников Майка Донилона и Стива Рикетти. Они рассказали Байдену о результатах соцопросов и мнении демократов.

Глава государства предложил выдвинуть в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис. Он поддержал ее кандидатуру и пожелал однопартийцам победить республиканца Дональда Трампа на выборах. Байден добавил, что не будет досрочно складывать свои полномочия.