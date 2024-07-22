Американцы за несколько часов пожертвовали на кампанию Харрис миллионы долларов

ActBlue: в США на президентскую кампанию Харрис собрали 47 млн долларов

Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители США за несколько часов передали 46,7 миллиона долларов на сбор для предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщила платформа для сбора средств ActBlue.

По информации площадки, это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году. Представители платформы добавили, что за пять часов с запуска кампании американцы пожертвовали более 27,5 миллиона долларов.

Ранее лидер США Джо Байден неожиданно снял свою кандидатуру с президентской гонки. По данным Politico, такое решение глава Белого дома принял после визита двух его ближайших советников Майка Донилона и Стива Рикетти. Они рассказали Байдену о результатах соцопросов и мнении демократов.

Глава государства предложил выдвинуть в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис. Он поддержал ее кандидатуру и пожелал однопартийцам победить республиканца Дональда Трампа на выборах. Байден добавил, что не будет досрочно складывать свои полномочия.

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег

«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте