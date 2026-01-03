Трамп показал видео ударов США по Венесуэле под песню времен войны во Вьетнаме

Трамп выложил видео ударов по Венесуэле под антивоенную песню

Президент США Дональд Трамп показал запись с бомбардировкой Венесуэлы. Кадры он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social .

На кадрах были видны американские вертолеты в ночном небе, пролетающие над Венесуэлой и бьющие по целям. В ряде районов виднелись вспышки, столбы дыма и пожар.

На видеозапись наложили культовую антивоенную песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival, ставшую известной во времена вторжения США во Вьетнам.

Глава Белого дома ранее опубликовал в соцсетях фотографию задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские военные заковали его в наручники, закрыли уши наушниками и надели темные очки.