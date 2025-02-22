Американцы врали о работоспособности Байдена

Заявления о работоспособности и когнитивном состоянии бывшего президента США Джо Байдена были ложью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, чьи слова привело РИА «Новости» .

Байдена не видели на публике с инаугурации действующего американского лидера Дональда Трампа.

«Они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось. Никто не знал, кто главный. Мы все знали правду, а они отвечали, глаза вам врут, верьте. Хотя это всегда была ложь, позор СМИ за ее продвижение», — заявила Левитт.

Информацию о нормальном состоянии здоровья Байдена неоднократно подвергали сомнениям, так как бывший президент на тот момент был самым старейшим среди американских лидеров. Он несколько раз терял равновесие и допускал оговорки.

Одна из них попала в рейтинг промахов политиков США за 2024 год. Байден назвал украинского лидера Владимира Зеленского «президентом Путиным.