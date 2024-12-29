Оговорка Байдена про Путина попала в топ промахов политиков США в 2024 году

Fox News назвал оговорку Байдена про Путина одной из лучших оплошностей года

Одна из многих оговорок действующего президента США Джо Байдена попала в рейтинг промахов политиков США за 2024 год. Американский лидер назвал украинского президента Владимира Зеленского «президентом Путиным». Список оплошностей опубликовал телеканал Fox News .

На конференции НАТО в Вашингтоне в июле Байден, оговорившись, во всеуслышание назвал Зеленского Путиным.

«А теперь я хочу передать слово президенту Украины, мужество которого также велико, как и его решительность. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден и тут же спохватился.

«Он хочет победить президента Путина. Президент Зеленский. Я просто крайне сосредоточен на победе над Путиным», — попытался он исправить положение.

Однако, как отмечали некоторые американские издания, эта оговорка привлекла гораздо больше внимания общественности, чем вся речь американского лидера.

Ранее миллиардер Илон Маск высказал мнение, что Байден весь президентский срок провел в отпуске. Также он поделился сомнениями по поводу состояния здоровья президента.