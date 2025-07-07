Американцы пожаловались на нехватку еды

Каждый шестой американец пожаловался на нехватку продуктов из-за высоких цен. Проблема усугубится из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом закона о бюджете, сообщило издание Axios .

Опрос Morning Consult в мае показал, что 15,6% взрослых американцев испытывали нехватку еды. Это почти вдвое больше по сравнению с 2021 годом. Спрос на продукты в Share Food Network, который обслуживает сотни тысяч человек, вырос на 120% за три года.

«Как только в 2022 году государственная поддержка прекратилась, мы начали замечать рост цифр», — сказал исполнительный директор организации Джордж Матисик.

Он допустил, что принятый на днях «большой, красивый закон» о значительном сокращении продовольственных пособий (SNAP) значительно ухудшит ситуацию. По новым правилам на 10 лет, до 64, поднимется возраст, до которого необходимо работать для получения пособия. Ожидается, что миллионы американцев лишатся этих денег.

Ранее в США произошел яичный кризис, сообщил RT. Белый дом обвинил во всем предыдущую администрацию.