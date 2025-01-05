Американцы пожаловались на «химический» туман на территории США

Жители нескольких американских штатов пожаловались на странный туман с химическим запахом, отметив, что его воздействие вызывает недомогания и гриппоподобные симптомы. Об этом Daily Mail рассказал житель Флориды Дэвид Бамбер.

В американских соцсетях распространились видеозаписи, на которых видны падающие с неба и кружащиеся в воздухе белые частицы. Очевидцы заявили, что странный туман вызвал симптомы, схожие с респираторными заболеваниями.

«Примерно через час я начал чихать, затем снова и снова в течение примерно трех часов, и у меня сильно опухли глаза. Мне стало очень жарко, и я почувствовал, как будто у меня лихорадка, и у меня были спазмы в животе», — рассказал Бамбер.

По его словам, его самочувствие ухудшилось после того, как он остановился на заправке на 10 минут.

Издание отметило, что на этой неделе в некоторых районах Тесаха, Айовы, Висконсина, Мэриленда, Небраски, Флориды, Канзаса и еще нескольких штатах объявили о тумане, когда появились эти сообщения.

Кроме того, происходящие в стране события напомнили «операцию Sea-Spray». Это был секретный эксперимент по биологической войне, проведенный ВМС США в 1950 году, когда над районом залива Сан-Франциско распылили бактерии.

Ранее американцы заметили на руке президента США Джо Байдена странное пятно, похожее на синяк.