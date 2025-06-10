Американцы перепутали Харьков с сектором Газа

Один из американских телеканалов, транслируя сюжет про Харьков, показал видеоматериалы из другой страны. В кадре появились женщины в хиджабах. Также в ролике можно было увидеть пальмы и песок.

Утром 7 июня Харьков подвергся самой мощной атаке с начала российской специальной военной операции, рассказывала ведущая. Город потрясли не менее 40 взрывов. Журналистка отметила, что атака произошла после того, как Украина попыталась нанести удар по российским аэродромам.

Вероятнее всего, в ролике были кадры из спектра газа. За два дня авторы не устранили ошибку, на которую указали пользователи в комментариях к записи на YouTube-канале.

«Позор всем, кто это редактировал, утверждал и нажал кнопку „загрузить“», — написал один из зрителей.

Другой комментатор с иронией отметил, что много мусульман из Газы переехало на Украину.

Ранее стало известно, что Россия нанесла массированный удар по сети тоннелей в Харькове. Более 50 взрывов прогремели в Харькове в ночь на 7 июня. В зону поражения также попала промзона в Киевском районе города, где находились цеха по сборке беспилотников.

Газета The New York Times обратила внимание, что Россия применила новую стратегию в ударах по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса.