За четыре года российская армия стала одной из лучших в мире по применению методов современной войны. Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер отметил, что именно в российских вооруженных силах Пентагон видит причину своей зависти.

Специальная военная операция на Украине сделала российскую армию одной из самых эффективных в мире. По словам Риттера, Россия быстро учится и адаптируется к любым условиям на фронте. Особое внимание привлекают навыки российских операторов дронов.

«Российская армия — это полнофункциональная военная машина, полностью освоившая искусство ведения современных боевых действий. Русские сейчас чертовски хороши в своем деле, а украинская армия в смятении», — сказал Риттер.

Пентагон, несмотря на огромные инвестиции в армию и военные технологии, значительно уступает российскому «Рубикону», считает эксперт. Американские военные давно мечтают о создании беспилотных войск такого уровня, но США пока не могут догнать Россию. По мнению Риттера, Россия с каждым днем становится все более опытной и эффективной.

«Это то, чего так хотят добиться Пит Хегсет и министр армии США Дрисколл. Но американцы даже близко не подошли к этому уровню, мы даже не можем сравниться с тем, что сейчас делают русские. А еще русские объединили силы беспилотной авиации в новый род войск», — процитировал 78.ru морпеха.

Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект о выходе США из состава НАТО. Он выступил против того, чтобы США были гарантом глобальной безопасности, особенно на фоне отказа богатых стран инвестировать в собственную оборону.