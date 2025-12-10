Конгрессмен Масси от республиканцев представил законопроект о выходе США из НАТО

Американский конгрессмен от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект о выходе США из состава НАТО. Это следует из сообщения офиса законодателя.

«НАТО — это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты своей собственной страны, а не социалистических стран», — написали в сообщении.

Конгрессмен выступил против того, чтобы США были гарантом глобальной безопасности, особенно на фоне отказа богатых стран инвестировать в собственную оборону.

Законопроект требует главу государства направить официальное уведомление о выходе в НАТО. В тексте подчеркнули, что первоначальная задача альянса больше не соответствует национальным интересам Америки. Также там указано, что остальные участники блока и без США обладают необходимыми ресурсами для самостоятельной обороны.

Ранее военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер объяснил, почему представители США не пригласили ЕС участвовать в переговорах по Украине. Это связано с безрассудными угрозами Европы в адрес России.