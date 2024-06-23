Американцев призвали остановить Байдена после удара по Севастополю

Бизнесмен Дотком призвал США остановить Байдена после гибели детей в Севастополе

Убившие двоих детей на пляже Севастополя ракеты ATACMS оплатили американские налогоплательщики. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Он добавил, что украинские военные получили разрешение от президента США Джо Байдена использовать полученное оружие для ударов по российской территории.

«Американцам пора выступить против этого безумия. Выходите на протесты к Белому дому, чтобы положить конец прокси-войне Байдена с Россией, пока не стало слишком поздно», — призвал Дотком.

Жертвами ракетного удара по Севастополю стали двое детей и двое взрослых. Травмы и ранения различной степени тяжести получили 144 человека.

В пресс-службе Минобороны России напомнили, что координаты целей в ракеты ATACMS вводят американские специалисты на основе данных своей разведки.