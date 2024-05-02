Эксклюзив 02 мая 2024, 11:16 Американцам открыли глаза? Антивоенные организации начинают прозревать Политолог Михайлов: антивоенные организации США чтят память погибших в Одессе РИА «Новости»

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В США антивоенные организации чтят память погибших в Одессе аккурат к 10-летию трагедии в Доме профсоюзов. Это значит, что американское общество стряхивает с себя дурман пропаганды руководства Соединенных Штатов, которое убеждало население в том, что русские — зло. Такое мнение для 360.ru выразил политолог Евгений Михайлов.

«Собрание антивоенных организаций в США, которые решили почтить память погибших в Одессе, в Донбассе и в принципе на Украине — положительный сдвиг в формировании общественного сознания американских граждан», — сказал он.

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По его словам, Белый дом долгое время пропитывал американцев пропагандой, согласно которой русские — «зло», а украинский режим якобы борется с ним. На фоне сдвига общественного сознания учащаются призывы прекратить оказывать экономическую и военную помощь Украине. Это указывает на то, что не все так плохо, отметил Михайлов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день достаточно много американцев выступают за мир и дружбу. И они же возмущены преступлениями Украины. Такое положение дел в обществе является положительным фактором перед выборами президента США, заметил политолог.

«Хочется, чтобы американские спецслужбы не оказывали давления на подобные антивоенные организации, которые желают гуманизма собственному обществу, погрязшему в информационной клоаке», — указал Михайлов.

Как отметил политолог, возгласы о мире, дружбе и свержении «кровавого украинского режима» раздаются по всей Европе. Разные политики начинают говорить о необходимости прекратить боевые действия и начать переговорный процесс. Но пока в Европе об этом думают, российские войска продолжат освобождать территории. На этом фоне антивоенные организации приобретут еще большую силу своего голоса, резюмировал Михайлов.