Американское оружие не справилось с российскими системами защиты | 360°

01 мая 2024, 18:46
Американское оружие не справилось с российскими системами защиты
BI: российские РЭБ успешно сбили поставленные ВСУ американские бомбы
Российские средства радиолокационной борьбы подавляют переданное ВСУ американское оружие точного наведения, что стало большим сюрпризом для Пентагона. Об этом сообщила газета Business Insider.
Представитель минобороны США отметил в беседе с изданием, что новый боеприпас «потерпел неудачу». По его словам, проблема противодействия российским системам защиты становится все серьезнее.
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«Еще одно американское оружие точного наведения, очевидно, было сорвано российской радиоэлектронной борьбой», — указали в газете.
Ранее замглавы Минобороны США Билл Лаплант рассказал, что боеприпасы класса «воздух — земля» плохо себя зарекомендовали на Украине. Армии пришлось отказаться от их использования, так как снаряды подавлялись системами РЭБ.
В ходе слушаний в комитете по вооруженным сервисам палаты представителей Лаплант ответил на вопрос о программе МБР Sentinel. Представитель Пентагона признал, что реализация проекта задерживается, сообщил RT.
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