Американское оружие не справилось с российскими системами защиты | 360°

Мир 01 мая 2024, 18:46 Американское оружие не справилось с российскими системами защиты BI: российские РЭБ успешно сбили поставленные ВСУ американские бомбы РИА «Новости»

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Российские средства радиолокационной борьбы подавляют переданное ВСУ американское оружие точного наведения, что стало большим сюрпризом для Пентагона. Об этом сообщила газета Business Insider.

Представитель минобороны США отметил в беседе с изданием, что новый боеприпас «потерпел неудачу». По его словам, проблема противодействия российским системам защиты становится все серьезнее.

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«Еще одно американское оружие точного наведения, очевидно, было сорвано российской радиоэлектронной борьбой», — указали в газете.

Ранее замглавы Минобороны США Билл Лаплант рассказал, что боеприпасы класса «воздух — земля» плохо себя зарекомендовали на Украине. Армии пришлось отказаться от их использования, так как снаряды подавлялись системами РЭБ.

В ходе слушаний в комитете по вооруженным сервисам палаты представителей Лаплант ответил на вопрос о программе МБР Sentinel. Представитель Пентагона признал, что реализация проекта задерживается, сообщил RT.