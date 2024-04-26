Поставленное ВСУ оружие США показало низкую эффективность из-за российских РЭБ | 360°

Мир 26 апреля 2024, 10:05 Поставленное ВСУ оружие США показало низкую эффективность из-за российских РЭБ Замглавы Пентагона: переданные Киеву боеприпасы плохо зарекомендовали себя РИА «Новости»

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Замглавы Минобороны США Билл Лаплант признал, что поставленные Украине боеприпасы класса «воздух — земля» плохо зарекомендовали себя из-за работы российских систем РЭБ. Его процитировало издание The War Zone.

Заместитель Ллойда Остина добавил, что ВСУ отказались от их использования. Представитель Пентагона не уточнил, о каких боеприпасах идет речь, но, вероятно, это GLSDB, предположило издание.

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«Они не сработали по нескольким причинам, включая электромагнитные помехи», — пояснил Лаплант.

The War Zone увидело большую проблему после слов замглавы Минобороны об эффективности систем РЭБ России. Один из вариантов бомб GLSDB — SDB находится не только на вооружении армии США, но и ряда других стран.

Власти США выделили шесть миллиардов долларов на контракты с предприятиями ОПК страны. Изготовленные ими вооружения отправят на Украину.