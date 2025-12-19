Американский журналист рассказал, о чем хочет спросить Путина

Журналист Плейтген признался, что хочет спросить Путина о контактах США и России

Журналист CNN Фредерик Плейтген собирается на прямой линии спросить президента Владимира Путина его мнение о будущем отношений России и США. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американский журналист рассказал изданию, что подготовил несколько вопросов главе государства.

«Я бы хотел спросить о будущем отношений между Россией и США, особенно в ближайшие годы. И о возможных способах закончить конфликт на Украине», — уточнил репортер.

Ранее Кремль опубликовал видео из Гостиного Двора. На кадрах видно, как участники мероприятия рассаживаются, зал все больше заполняется. В Кремле уточнили, что в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило уже более 2,6 миллиона обращений.

Всего в мероприятии примут участие более 600 журналистов, в том числе и иностранные репортеры. Ведущими программы стали Екатерина Березовская и Павел Зарубин.