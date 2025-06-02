Американский журналист побоялся взять интервью у Мединского в Стамбуле
RT: репортер WSJ Люксмур попросил у Мединского интервью, а спустя минуту убежал
Журналист The Wall Street Journal Мэтью Люксмур упустил шанс взять интервью у главы российской делегации Владимира Мединского на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщил RT.
Инициатива исходила от самого журналиста, но в решающий момент он отказался от беседы с Мединским.
Глава российской делегации предложил Люксмуру провести интервью в машине по дороге в аэропорт. Он отметил, что Москве важно донести до американской аудитории позицию России.
Люксмур посовещался с редакцией и провел в машине Мединского менее минуты, после чего покинул ее, не взяв интервью.
Ранее Мединский рассказал, что российские военные не похищали украинских детей, а спасали, причем даже ценой своих жизней, в зоне боевых действий. Они вывозили ребят из-под обстрелов.
До этого Мединский сообщил, что российские делегаты предложили украинским приостановить бои на отдельных участках фронта, чтобы собрать и вывезти тела погибших военных.