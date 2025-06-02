Журналист The Wall Street Journal Мэтью Люксмур упустил шанс взять интервью у главы российской делегации Владимира Мединского на переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом сообщил RT .

Инициатива исходила от самого журналиста, но в решающий момент он отказался от беседы с Мединским.

Глава российской делегации предложил Люксмуру провести интервью в машине по дороге в аэропорт. Он отметил, что Москве важно донести до американской аудитории позицию России.

Люксмур посовещался с редакцией и провел в машине Мединского менее минуты, после чего покинул ее, не взяв интервью.

Ранее Мединский рассказал, что российские военные не похищали украинских детей, а спасали, причем даже ценой своих жизней, в зоне боевых действий. Они вывозили ребят из-под обстрелов.

До этого Мединский сообщил, что российские делегаты предложили украинским приостановить бои на отдельных участках фронта, чтобы собрать и вывезти тела погибших военных.