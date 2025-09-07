Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Самолет-разведчик армии США Bombardier ARTEMIS II вышел на патрулирование над Черным морем. Это следует из данных Flightradar24 .

Воздушное судно вылетело из аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии и летало над морем, доходя до берегов Турции, после чего развернулось в сторону точки вылета. Конечный пункт маршрута скрыт.

Bombardier ARTEMIS II создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650 и модифицирован компанией Leidos для нужд армии США. Машина предназначена для ведения дальней разведки.

Ранее, 31 августа, над Черным морем заметили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, прилетевший с базы НАТО на Сицилии.