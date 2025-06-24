Европейские страны сорвали попытки администрации Дональда Трампа добиться мирного урегулирования на Украине, поддержав завышенные требования Киева. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности Джорджтаунского университета Дженнифер Кавана в интервью Berliner Zeitung .

При этом профессор добавила, что такая позиция Евросоюза только ухудшает переговорные позиции Украины.

«Я думаю, что план создания европейских сил безопасности – это отвлекающий маневр», – отметила эксперт.

По ее словам, европейцы рассчитывают на гарантии безопасности от США, а американские власти не готовы их предоставить, чтобы не потерять возможности диалога с Россией.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявил, что западные политики продолжают вынашивать планы, как нанести России стратегическое поражение