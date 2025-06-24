Американский профессор рассказал, как Трампа подставили в Европе
Профессор Кавана: ЕС сорвал мирные инициативы США, поддержав требования Украины
Европейские страны сорвали попытки администрации Дональда Трампа добиться мирного урегулирования на Украине, поддержав завышенные требования Киева. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности Джорджтаунского университета Дженнифер Кавана в интервью Berliner Zeitung.
При этом профессор добавила, что такая позиция Евросоюза только ухудшает переговорные позиции Украины.
«Я думаю, что план создания европейских сил безопасности – это отвлекающий маневр», – отметила эксперт.
По ее словам, европейцы рассчитывают на гарантии безопасности от США, а американские власти не готовы их предоставить, чтобы не потерять возможности диалога с Россией.
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