«История их ничему не учит». Путин емко высказался о западных политиках

Западные политики продолжают вынашивать планы, как нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

«Никак их история ничему не учит», — добавил глава государства.

Он отметил, что страны НАТО на ближайшем саммите хотят объявить о дальнейшем наращивании мощностей альянса, хотя и сегодня военные расходы у участников блока больше, чем у остальных государств мира вместе взятых.

В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил стремление западных стран сломить Россию и нанести ей поражение с тактикой Наполеона или Адольфа Гитлера, которые тоже когда-то захватывали всю Европу.