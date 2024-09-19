Аналитик Еремина: база НАТО возле Карелии и Мурманской области угрожает интересам РФ

Военную базу НАТО начали строить в Финляндии. Объект расположат рядом с Карелией и Мурманской областью. В беседе с RT ситуацию прокомментировала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

По ее мнению, появление базы Альянса угрожает интересам РФ. Основная задача объединения — «полностью нивелировать наши возможности ответа в Балтийском регионе и с выходом в Арктику», предположила аналитик.

Она также отметила, что именно в Арктике начинают активизировать свое присутствие американцы. Данную территорию, добавила Еремина, воспринимают как новую линию противостояния.