Консорциум, объединяющий американские финансовые компании Eldridge и Xtellus Partners, а также инвестиционный фонд из ОАЭ Catena и Корпорацияю международного финансирования развития США, подтвердил заключение соглашения о покупке зарубежных активов российской нефтегазовой компании «Лукойл». Подробности привел ТАСС .

«Сегодня консорциум во главе с США объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компании Lukoil International GmbH в рамках сделки, направленной на обеспечение сохранности важнейших глобальных энергетических активов под американской и союзнической собственностью», — отметили в сообщении.

По условиям сделки, покупка активов пройдет путем обмена акций ПАО «Лукойл» и других российских компаний на 100% акций LIG. В Eldridge подчеркнули, что после закрытия сделки активы LIG будут полностью отделены от собственности российской компании.

Американские СМИ сообщили о переговорах России с США насчет продажи зарубежных активов «Лукойла» еще в начале октября.