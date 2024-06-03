Американский конгрессмен предупредил о масштабной войне

США еще больше приблизились к ядерному конфликту из-за решения президента Джо Байдена одобрить удары ВСУ по России американским оружием. Об этом в социальной сети X сообщил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

«Мне кажется, что риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо это было на моей памяти. Мне кажется, что Байден бездумно ведет нас к третьей мировой войне», — написал он.

Ранее стал известно, что Байден позволил Украине применять американское оружие в рамках контрбатарейной борьбы по целям на российской территории.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что объектами для ударов ВСУ станут логистические базы и огневые позиции вооруженных сил. При этом он подчеркивал, что Байден не хочет брать на себя ответственность за развязывание новой мировой войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что военные в связи с этим принимают все необходимые контрмеры.