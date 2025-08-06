Американский ядерный «воздушный нюхач» заметили в Баренцевом море вблизи Мурманска

Самолет-разведчик радиологического контроля ВВС США WC-135 Constant Phoenix, позывной COBRA29, заметили в Баренцевом море вблизи Мурманска. Полет проходил в международном воздушном пространстве, сообщили российские Telegram-каналы.

Самолет WC-135R известен как «воздушный нюхач», его используют для обнаружения следов ядерных испытаний. Борт вылетел из Милденхолла и направлялся к Новой Земле в Архангельской области. Предположительно, самолет собирал данные о радиологической обстановке в регионе.

В некоторых пабликах отметили, что американский разведчик искал подтверждение первого в этом веке российского испытания ядерного оружия.

Официальных комментариев от Министерства обороны России или Пентагона о целях полета не поступало.

Инцидент с самолетом лишь нагнетает обстановку после передислокации американских подводных лодок «в нужный регион». Их прибытие подтвердил президент США Дональд Трамп.

В Кремле отметили, что ядерные субмарины СГА находятся на боевом дежурстве.