Американский дрон-разведчик впервые за неделю направили на Крым

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk появился над Черным морем в районе Крыма. Об этом сообщил сайт Avia.pro .

Американский дрон впервые за неделю направили в сторону Крыма. Над южной частью Черного моря засекли турецкий военный разведывательный самолет. По информации издания, оба воздушных судна действовали в интересах Украины.

RQ-4 Global Hawk с 2022 года регулярно пролетал над Черным морем. Однажды он девять часов вел наблюдение в 150 километрах от Севастополя.

В июне другой американский дрон-разведчик — Northrop Grumman MQ-4C Triton — после полета в районе Крыма подал аварийный сигнал и вернулся на базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Военный летчик Владимир Попов заявил, что российские истребители не имели права сбивать беспилотники НАТО, но могли воздействовать на них турбулентностью и резкими маневрами.