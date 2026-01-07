Береговая охрана США начала операцию по захвату танкера Marinera
Американская береговая охрана продолжила преследовать танкер Marinera, идущий под российским флагом. На судно пытается высадиться досмотровая группа, сообщило агентство Reuters.
Танкер находится в Северной Атлантике, операция по задержанию судна проводится в четырех тысячах километрах от побережья США. По информации издания, танкер якобы может перевозить нефть из Ирана и Венесуэлы.
Телеграм-канал «Военная хроника» сообщил, что операцию по захвату Marinera помогают обеспечивать топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1. Неподалеку также засекли несколько американских Pilatus U-28A Draco.
Ранее военкор Александр Коц призвал дать Западу жесткий ответ на преследование российского судна. Он предложил ввести санкции против кораблей США и стран ЕС, которые перевозят оружие для Украины.
По его словам, российской стороне следует встать на защиту своего права на свободное судоходство.