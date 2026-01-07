Береговая охрана США начала операцию по захвату танкера Marinera

Американская береговая охрана продолжила преследовать танкер Marinera, идущий под российским флагом. На судно пытается высадиться досмотровая группа, сообщило агентство Reuters .

Танкер находится в Северной Атлантике, операция по задержанию судна проводится в четырех тысячах километрах от побережья США. По информации издания, танкер якобы может перевозить нефть из Ирана и Венесуэлы.

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщил, что операцию по захвату Marinera помогают обеспечивать топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1. Неподалеку также засекли несколько американских Pilatus U-28A Draco.

Ранее военкор Александр Коц призвал дать Западу жесткий ответ на преследование российского судна. Он предложил ввести санкции против кораблей США и стран ЕС, которые перевозят оружие для Украины.

По его словам, российской стороне следует встать на защиту своего права на свободное судоходство.