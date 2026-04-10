Американских банкиров собрали за одним столом из-за нового ИИ от Anthropic

Bloomberg: главы ФРС и Минфина США собрали банкиров из-за нового ИИ от Anthropic

Глава Минфина США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл созвали глав крупнейших банков страны для обсуждения рисков, связанных с ИИ-моделью Anthropic. Об этом сообщило Bloomberg .

По информации агентства, на встречу пригласили СЕО Goldman Sachs Group, Wells Fargo, Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup. Источники отметили, что регулирующие органы считают ИИ-модели риском для финансовой сферы и хотят заранее подготовить банки к вероятным атакам.

Компания-разработчик Anthropic согласилась с опасениями регуляторов относительно возможностей модели Mythos в руках злоумышленников. Она ограничила доступ к системе искусственного интеллекта для нескольких крупных компаний, в том числе JPMorgan Chase, Apple и Amazon.

Ране стало известно, что Пентагон использовал нейросеть Claude в ходе операции спецназа против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.