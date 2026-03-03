Нефтяные ворота для половины мира. Чем грозит блокировка Ормузского пролива?

Ормузский пролив стал самой горячей точкой в мире. Неподалеку от него топчется более 150 танкеров — они опасаются везти нефть через территорию военных действий, пусть им и обещали свободный проход. Если блокада затянется, многим странам не поздоровится — и экспортерам, и покупателям. Но американцам это только в плюс. России — тоже, однако она настаивает на мирном решении войны США, Израиля и Ирана.

Ормузский пролив: карта и история Исторически Ормузский пролив был ключевым звеном торгового пути из Европы в Азию — по нему перевозили шелк, фарфор и специи. Имя проливу дало древнее торговое царство Ормуз с одноименного острова. А его, в свою очередь, назвали в честь персидского бога Ахурамазды. Хотя не исключено, что все пошло от персидского выражение Hur-mogh — «финиковая пальма». Длина Ормузского пролива — 195 километров, наибольшая глубина — 229 метров. Формой он похож на полумесяц, выпуклый и самый большой по протяженности северный край соприкасается с побережьем Ирана. Южный касается берегов Омана и небольшого участка Объединенных Арабских Эмиратов.

По международному праву прибрежные государства имеют суверенитет над водами в пределах 22 километров от берега. Поскольку ширина пролива — 54 километра, а в самом узком месте — примерно 39 километров, то фактически все судоходные пути проходят через территориальные воды Ирана или Омана. Обе страны сообща несут ответственность за защиту пролива и контролируют движение судов. Сам по себе Ормузский пролив не принадлежит какому-то одному государству и имеет статус международного морского пути. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует судам всех стран право «транзитного прохода», который не может быть приостановлен в мирное время. Через него идет перевозка трети сжиженного природного газа и почти четверти потребляемой в мире нефти.

Фото: Ормузский пролив, 17 февраля 2026 года. Sepahnews / www.globallookpress.com

Война в проливе Ормузский пролив — один из жизненно важных современных водных путей. Поскольку он практически обеспечивает связь стран Персидского залива с Индийским океаном, эта область значима и со стратегической точки зрения. В 1980 году между Ираком и Ираном начался затяжной восьмилетний вооруженный конфликт. Обе стороны вели «танкерную войну»: бодро атаковали нефтевозы других государств, так что в заварушку были вынуждены вписаться более 15 стран. Кстати, будете смеяться, но тогда США и Израиль поддерживали разные стороны.

Фото: Подлодка Ирана в Оманском проливе. Ahmad Halabisaz / www.globallookpress.com

Американцы пригнали в регион свои военные корабли, чтобы под их эскортом проводить танкеры. И вот, весной 1988 года, их фрегат «Сэмюэль Б. Робертс» подорвался на мине в нейтральных водах Ормузского пролива. Проверка нашла еще несколько взрывных устройств с серийными номерами иранского судна «Иран Айр». Спустя четыре дня после происшествия ВМС США провели в Ормузском проливе и Персидском заливе операцию «Богомол». Три фрегата, несколько быстроходных лодок и катеров, два истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II и один вертолет Bell AH-1 Cobra. Иранцы, хоть и обещали разделать гостей под орех, лупили ракетами в белый свет как в копеечку. Управились за день. Американцы потопили иранский фрегат «Саханд», один катер и как минимум три быстроходные лодки, повредили фрегат «Сабалан» и две морские нефтедобывающие платформы. Иран подбил лишь тот самый единственный неприятельский вертолет.

Фото: Вид из космоса. IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Блокировки Ормузского пролива В январе 2008 года пять иранских патрульных катеров с экипажами из Корпуса стражей исламской революции приблизились менее чем на 200 метров к трем военным кораблям ВМС США в Ормузском проливе. По версии американцев, радист эсминца Hopper услышал по радио: «Я иду к тебе… Через несколько минут ты взорвешься». США тут же опубликовали запись радиообращения и обвинили Иран в провокации и преследовании маленькими катерами их здоровенных военно-морских судов. Иранцы все отрицали, в доказательство тоже предъявили видеозапись со стандартным радиообменом. Дальше звучали традиционные угрозы сторон, крики «Все вы врете!» и обещания за пару минут растерзать визави.

Фото: Иранские скоростные катера маневрируют вблизи кораблей ВМС США, 6 января 2008 года / Публичное достояние

Наконец, к середине лета Ирану все надоело и командующий КСИР Мохаммед Али Джафари заявил, что если Израиль или США нападут, Тегеран перекроет пролив и на нефтяных рынках начнется хаос. Янки пообещали войну, в ответ им гарантировали, что «Тель-Авив и американские суда в Персидском заливе станут первыми целями Ирана, их сожгут». Со временем все относительно успокоились. Позже независимые эксперты выяснили, что угроза, скорее всего, угроз была шуткой какого-то радиохулигана. Его акцент не похож на иранский, да и голос иранского офицера не тот, что пугал моряков США. К тому же в американской записи отсутствуют окружающие шумы, которые наверняка были бы при трансляции с одного из скоростных катеров.

Интересно Выходки шутников в морских радиопередачах получили название «Филиппинская обезьяна». В конце 80-х годов в Персидском заливе работало много филиппинских моряков-вахтовиков. Поздно ночью арабы и персы дразнили их по радио. Время от времени сквозь шумы эфира из динамика раздавался высокий, безумный голос: «Хи-хи-хи! Филиппинская обезьяна!». Отловить или хотя бы узнать имена юмористов было невозможно.

Когда США в 2011 году очередной раз пригрозили ввести санкции против Ирана, его вице-президент Мохаммад Реза Рахими пообещал, что в ответ на любое давление страна просто заблокирует Ормузский пролив. К тому моменту через него проходила примерно одна пятая часть всех мировых поставок нефти. Госдепартамент США назвал иранские угрозы «пустыми словами». Дескать, Рахими так пытается отвлечь внимание мировой общественности от несоблюдения Ираном международных ядерных обязательств. В ответ иранский командующий ВМС адмирал Сайяри заверил, что перекрыть Ормузский пролив «легче, чем выпить стакан воды». Дальше обе стороны долго развлекались перепалкой с угрозами и обвинениями друг друга во всех смертных грехах. Летом 2012 года меджлис Ирана даже поддержал законопроект о перекрытии Ормузского пролива, но до реальных действий дело не дошло.

Фото: Иранские солдаты на военно-морских маневрах в Оманском проливе, 29 декабря 2011 года. Xinhua / www.globallookpress.com

Следующий раз вопрос о блокировке Ормузского пролива встал летом 2025 года. Как раз тогда начались израильская и американская военные операции «Восходящий лев» и «Полуночный молот». Союзники сообща перебили ряд высокопоставленных военных, высших руководителей КСИР и ученых-ядерщиков, а также сильно повредили ядерные объекты Ирана. После этих атак представители МИД, парламента, Корпуса стражей исламской революции и советник ныне покойного верховного аятоллы Хаменеи заявили, что Тегеран снова подумывает перекрыть Ормузский пролив. И снова все обошлось.

Фото: Корабли в Ормузском проливе. Ahmad Halabisaz / www.globallookpress.com

Ормузский пролив сегодня После недавних атак армий Израиля и США по Ирану ситуацию в Ормузском проливе мождно без обиняков назвать критической. Объединенный морской информационный центр (JMIC) присвоил региону статус CRITICAL, что означает неизбежность атак, а страховщики начали массово аннулировать покрытие военных рисков для судов с 5 марта 2026 года. Несмотря на заявления иранских властей о том, что пролив официально остается открытым, там зафиксировали ракетные удары по торговым судам, а также помехи в работе систем навигации и автоматической идентификации. Крупнейшие морские перевозчики полностью приостановили транзит через регион. На сегодня трафик сократился примерно на 70%.

Фото: Jonas Walzberg / www.globallookpress.com

Всем очевидно, что любая эскалация на Ближнем Востоке автоматически влияет на нефть. Уже утром 2 марта стоимость черного золота марки Brent подскочила на 9,4%, достигнув отметки 79,72 доллара за баррель, к вечеру превысил 82 доллара. При сохранении напряженности цена может перевалить за 120 баксов. . Если пролив будет полностью закрыт более чем на 25 дней, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Ираку и Кувейту придется полностью остановить нефтедобычу, ведь сырье попросту негде будет хранить. Пострадают и азиатские импортеры: Япония импортирует через пролив до 75% своей нефти, Южная Корея — 60%, Индия — около 50%.

Интересно Коллапс в Ормузском проливе едва ли сдержит американцев и израильтян от продолжения военных действий. США как экспортерам нефти это вообще на руку, особенно когда перебои с поставками начнутся у Китая. Блокада затормозит экономический рост стран Азии и резко усилит зависимость Европы от американского сжиженного природного газа.

Россия в Ормузском проливе Россия не использует Ормузский пролив для экспорта своих углеводородов, поэтому угрозы срыва поставок нет. Мало того, сложная ситуация на Ближнем Востоке сулит приток сверхдоходов от продажи нефти и газа, которые идут по альтернативным маршрутам. Блокировки поставок из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака заставят мировых потребителей искать замену. А это почти наверняка будут российские сорта Urals, поставляемые через порты Балтийского и Черного морей. Однако есть и риски. Длительная блокада пролива может вызвать мировой экономический кризис — это, пусть и в далеком будущем, грозит обрушением спроса на энергоносители на всей планете. А ведь основные покупатели российской нефти, КНР и Индия, критически зависят от поставок через пролив.