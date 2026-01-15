Американские военные захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
ВС США: шестым захваченным танкером из Венесуэлы стала «Вероника»
Военные перехватили танкер «Вероника» в Карибском море. Судно курсировало вопреки американским санкциям, сообщило Южное командование ВС США (U.S. Southern Command) в соцсети X.
«Перед рассветом морпехи и моряки из состава объединенной группы „Южное копье“ при поддержке Министерства внутренней безопасности выдвинулись с авианосца „Джеральд Р. Форд“ и задержали танкер „Вероника“», — объявила пресс-служба.
Его заблокировали из-за нарушения карантина для находящихся под санкциями судов в Карибском море, который месяц назад ввел президент США Дональд Трамп. Операция прошла в штатном режиме.
«Вероника» передвигалась под флагом Гайаны, сообщил сервис отслеживания Marinetraffic. В последний раз судно засекли у берегов Арубы в Карибском море. Оно стало шестым остановленным США танкером, занимавшимся транспортировкой нефти из Венесуэлы. Среди задержанных ранее — танкеры «Маринера» и «София».