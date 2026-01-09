США вновь стали преследовать группу танкеров под санкциями

Военно-морские силы США начали преследование нескольких нефтяных танкеров, находящихся под американскими санкциями, после их массового выхода из венесуэльских вод в Атлантический океан. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и представителя американских военных.

По данным издания, один из кораблей ВМС США следует за группой танкеров, которые ранее на этой неделе покинули Венесуэлу и сейчас находятся в сотнях миль от берега, направляясь на восток — в сторону Африки и Европы. Большинство судов, как отмечает газета, загружены нефтью.

Как пишет NYT, в середине декабря США ввели частичную морскую блокаду венесуэльских нефтяных поставок. С этого момента американские силы досмотрели или взяли под контроль четыре судна, пытавшихся перевозить нефть в обход ограничений. В среду США перехватили еще два танкера, в том числе одно судно, задержанное между Исландией и Великобританией после продолжительного преследования в Северной Атлантике.

Газета указывает, что нынешний переход через Атлантику стал частью скоординированной попытки группы санкционированных танкеров обойти блокаду. Всего, по данным NYT, из венесуэльских вод одновременно вышли 16 судов. Одно из них — M Sophia — было досмотрено американскими силами в Карибском море, судьба остальных отслеживается с помощью спутниковых данных.

Издание также отмечает, что некоторые танкеры в последние дни сменили названия и флаги, в том числе перерегистрировались под российским флагом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух россиян, входивших в экипаж танкера Marinera.