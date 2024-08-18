Истребитель коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30 в Сирии

В Сирии истребитель-бомбардировщик F/А-18 проамериканской «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, который совершал плановый полет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитана первого ранга Олега Игнасюка.

Опасное сближение произошло в небе над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров 17 августа.

«Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — говорится в сообщении.

По словам Игнасюка, за сутки в этом районе зафиксировали уже 18 нарушений правил использования воздушного пространства САР со стороны коалиционной авиации. Их допустили три пары истребителей F-15, пара истребителей Typhoon, две пары истребителей-бомбардировщиков F/А-18, также три пары штурмовиков А-10.

Российский офицер добавил, что помимо этого зарегистрировали шесть случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Они связаны с необходимостью согласовать с российской стороной полеты беспилотников.

Ранее в Сирии два американских дрона MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизились с самолетами Су-24 ВКС России.