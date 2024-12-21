Американские военные не справились с беспилотниками над своими базами в Британии

Times: американские военные не смогли сбить дроны над базами в Великобритании

Американские военные, несущие службу на базах в Великобритании, не смогли сбить беспилотники, неожиданно появившиеся над их головами. Об этом сообщила газета The Times .

По данным военных, дроны были так хорошо оснащены, что их не удалось не только сбить, но даже просто опознать.

Американцы допустили, что это были беспилотники какого-то из враждебных государств. При этом они отвергли версию о любительском запуске — дроны, по их мнению, двигались слишком скоординированно.

Ранее неопознанные беспилотники засекли на северо-востоке США. Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что в них не заметили иностранного следа.

Говоря на брифинге об этом происшествии, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер процитировал Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн».