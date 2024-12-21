Американские военные не справились с беспилотниками над своими базами в Британии
Times: американские военные не смогли сбить дроны над базами в Великобритании
Американские военные, несущие службу на базах в Великобритании, не смогли сбить беспилотники, неожиданно появившиеся над их головами. Об этом сообщила газета The Times.
По данным военных, дроны были так хорошо оснащены, что их не удалось не только сбить, но даже просто опознать.
Американцы допустили, что это были беспилотники какого-то из враждебных государств. При этом они отвергли версию о любительском запуске — дроны, по их мнению, двигались слишком скоординированно.
Ранее неопознанные беспилотники засекли на северо-востоке США. Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что в них не заметили иностранного следа.
Говоря на брифинге об этом происшествии, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер процитировал Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн».