Американские нефтяники возмутились возможной платой за проход через Ормузский пролив

Американские нефтяные компании выступили против того, чтобы Иран брал деньги за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

«Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, чтобы возразить против разрешения Ирану взимать плату за проход через стратегически важный Ормузский пролив в качестве условия мирных переговоров», — пояснили в материале.

По словам источника, представители нефтяной промышленности встретились в среду утром со старшими сотрудниками администрации в Госдепартаменте, чтобы выразить обеспокоенность.

Ранее Financial Times писала, что Иран готов открывать нефтяным танкерам проход после уплаты пошлины в один доллар за каждый баррель нефти на борту.

Накануне Иран призвал суда заранее согласовывать маршруты с ВМС страны из-за угрозы минирования.