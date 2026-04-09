В Иране сделали важное заявление об Ормузском проливе

Управление портов Ирана призвало суда заранее согласовывать маршруты через Ормузский пролив с военно-морскими силами страны из-за угрозы минирования. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB .

«В связи с военной ситуацией в Персидском заливе и возможным наличием противокорабельных мин в основной зоне судоходства в Ормузском проливе суда должны координировать свои действия с ВМС Корпуса стражей исламской революции и пользоваться выделенными маршрутами», — сказано в сообщении.

Ранее Иран приостанавливал движение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан. На этом фоне иранские власти усилили контроль за судоходством в районе пролива.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Любые ограничения в этом районе влияли на безопасность перевозок и обстановку на энергетическом рынке.