В Иране сделали важное заявление об Ормузском проливе

Иран призвал суда координировать проход по Ормузскому проливу с ВМС из-за мин

Фото: Modis Team/Nasa Gsfc/Global Look Press/www.globallookpress.com

Управление портов Ирана призвало суда заранее согласовывать маршруты через Ормузский пролив с военно-морскими силами страны из-за угрозы минирования. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«В связи с военной ситуацией в Персидском заливе и возможным наличием противокорабельных мин в основной зоне судоходства в Ормузском проливе суда должны координировать свои действия с ВМС Корпуса стражей исламской революции и пользоваться выделенными маршрутами», — сказано в сообщении.

Ранее Иран приостанавливал движение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан. На этом фоне иранские власти усилили контроль за судоходством в районе пролива.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Любые ограничения в этом районе влияли на безопасность перевозок и обстановку на энергетическом рынке.

