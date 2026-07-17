Американские морпехи высадились на подозрительный танкер в Оманском заливе
В рамках возобновившейся морской блокады Ирана американские военные остановили проход пяти судов через Ормузский пролив. На одно из них в Оманском заливе высадились морские пехотинцы. Об этом сообщило в соцсети X Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Морские пехотинцы США из 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты проводят проверку на борту танкера Wen Yao в Оманском заливе 16 июля», — объявила пресс-служба командования.
Помимо него американские военные перенаправили три коммерческих судна, игнорировавших морскую блокаду Ирана, и одно вывели из строя за несоблюдение требований.
Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря. Через Ормузский пролив он соединяется с Персидским заливом.
Ранее США возобновили операцию на Ближнем Востоке. Войска ударили по военным объектам на иранском острове Большой Томб.