США нанесли удары по военным целям на иранском острове Большой Томб

Военные США нанесли серию массированных ударов по прибрежным системам обороны и складам с крылатыми ракетами на иранском острове Большой Томб. Об этом сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X .

Новый раунд ударов продолжался 90 минут, для поражения целей использовали высокоточное оружие, запущенное с истребителей и кораблей, а также ударные беспилотники.

«В ходе 90-минутной волны CENTCOM применил высокоточные боеприпасы против систем береговой обороны, хранилищ крылатых ракет и пусковых площадок на острове Большой Томб», — указали военные.

В ведомстве подчеркнули, что уничтожение целей ослабило возможности Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

Телеканал Fox News подчеркнул, что новый обстрел последовал за семичасовой атакой американских войск на военные цели Ирана, которая прошла в ночь на 15 июля.

О возобновлении поражения военных целей в Иране Центральное командование Вооруженных сил США объявило в минувший вторник. Кроме обстрелов, возобновят блокаду иранских портов и прибрежных районов.