Конгрессмены-республиканцы внесли законопроект, предусматривающий переименование Министерства обороны в Министерство войны. Об этом говорится на сайте американского парламента.

Сначала проект рассмотрят в палате представителей, затем в сенате.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что власти страны договорились с Украиной о продаже более чем трех тысяч новейших ракет увеличенной дальности ERAM и военного оборудования на общую сумму 825 миллиардов долларов. Закупку оплатят Норвегия, Нидерланды и Дания, а также сами США за счет внешнего финансирования.

В то же время американское военное ведомство дало себе право изымать оружие, ранее выделенное для украинских военных, чтобы без лишних трат пополнять истощенные собственные запасы.