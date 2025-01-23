Американские фермеры стали забивать скот ради ингредиента для лекарств китайской медицины

Фермеры в США, Австралии и Бразилии стали забивать крупный рогатый скот ради желчных пузырей, которые используются в традиционной китайской медицине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Внутренний орган животных стоит в два раза дороже золота — 5800 долларов за унцию. Цена на желчные пузыри взлетела благодаря традиционной китайской медицине, в которой их используют для лечения инсультов, гипертонии, ожирения и лечения других болезней.

Из-за растущего спроса в таких производящих говядину регионах как Австралия, Бразилия и американский штат Техас началась «охота» за желчными пузырями.

«Желчные камни, ценный ингредиент в традиционной медицине Китая, оборот которой составляет 60 миллиардов долларов, стали обязательным предметом среди подпольных торговцев и вооруженных грабителей в Бразилии», — отметили в издании.

Ранее в Китае стали набирать популярность продукты из России. В некоторых китайских магазинах начали продавать контрафакт под видом экспортных российских товаров.