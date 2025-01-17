Популярность российских продуктов в Китае привела к появлению фальсификата

Открывшиеся в ряде городов Китая магазины с российскими продуктами питания оказались очень востребованы среди местных жителей. Но в некоторых торговых точках под видом экспортных продуктов из России продают контрафакт или откровенную подделку, сообщила пресс-служба российского посольства в Китае.

Дипломаты подчеркнули, что всячески способствуют расширению ассортимента отечественной продукции для жителей Китая. Но при этом их расстроило, что в некоторых магазинах под марками российских брендов торгуют подделками.

«Такие товары не соответствуют требованиям по качеству и отличаются от производимых в России аналогов, при этом на упаковке используются русские слова для имитации российского происхождения», — заявили в пресс-службе.

В посольстве подчеркнули, что уже призвали китайских покупателе внимательно изучать товары перед покупкой, проверять место изготовления и срок годности, чтобы не попасться на фальсификат.

Пока Китай увеличивает поставки российского продовольствия, соседняя Белоруссия их запрещает к ввозу и продаже. В начале января Госстандарт соседней республики внес гречку быстрого приготовления «Фермер» барнаульской фабрики в реестр «Опасная продукция».

В ведомстве посчитали нарушением, что приготовление крупы занимает 29 минут, а не 25, как требуют установленные нормативы.