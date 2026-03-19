Американская разведка признала преимущество России в зоне СВО

Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и вкладывает большие деньги в разработку новых вооружений, которые угрожают безопасности в том числе США и их союзников. Об этом заявила директор Национальной разведки Тулси Габбард в своем докладе для сената.

Она отметила, что до достижения мирных договоренностей конфликт будет идти на истощение сторон. При этом Россия по-прежнему способна бросать вызов интересам США по всему миру, и не только военными методами.

Ранее Financial Times сообщило, что президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил уверенность в победе России над Украиной.

Кроме того, американский лидер заявлял, что с Владимиром Путиным ему договариваться гораздо проще, чем с Владимиром Зеленским.