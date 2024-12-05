Американская компания разработает военную форму для армии Армении

Минобороны Армении ведет переговоры с американской компанией Milliken & Company насчет разработки новой военной формы для вооруженных сил республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках рабочего визита в США принял в посольстве республики руководство Milliken & Company.

«На встрече стороны обсудили сотрудничество в области разработки нового военного обмундирования для Вооруженных сил Армении, сроков поставки тестовых образцов, процесса разработки и других процедур для реализации программы», — заявили в министерстве.

В июле Вооруженные силы Армении провели совместные с США военные учения на территории страны. В них приняли участие Сухопутные войска Штатов в Европе и Африке, а также бойцы Национальной гвардии Канзаса.

Заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности Узра Зея отмечала, что США стремятся укрепить сотрудничество с Арменией.